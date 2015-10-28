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أمطار غزيرة ورياح شديدة فى كفر الشيخ وتوقف حركة الصيد

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أمطار غزيرة ورياح شديدة فى كفر الشيخ وتوقف حركة الصيد أمطار غزيرة ورياح شديدة فى كفر الشيخ وتوقف حركة الصيد
هطلت الأمطار الغزيرة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تصحبها رياح شديدة على السواحل الشمالية لمحافظة كفر الشيخ المطلة على البحر المتوسط، ومنعت المراكب من التوجه للصيد فى مياه البحر المتوسط، نظراً لارتفاع موج البحر عن معدلاته الطبيعية، وهو ما تسبب فى توقف عمليات الصيد.

وأثر هطول الأمطار والرياح الشديدة فى حركة السير، خاصة على الطرق الرئيسية والطرق الداخلية بالمحافظة، وكثف العميد جمال إبراهيم مدير إدارة مرور كفر الشيخ من الحملات المرورية لتأمين حركة السيارات.
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