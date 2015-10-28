محافظ بورسعيد: بدأنا العمل في تطهير بالوعات المطر منذ شهر

بورسعيد: جمال نوفل

> تابع محافظ بورسعيد، اللواء مجدي نصر الدين؛ أعمال تطهير بالوعات الأمطار التي تجرى بكافة الشوارع والطرقات والميادين، حيث قام المحافظ بجولةٍ ميدانيةٍ على العديد من الأحياء شملت أحياء الشرق والعرب والمناخ لمتابعة الأعمال التي تجري.

ووجة المحافظ بالإستمرار في أعمال التطهير بجميع بالوعات المطر طبقًا للخطة الموضوعة للمناطق. وأشار المحافظ بأنه أصدر توجيهاته إلى جميع رؤساء الأحياء منذ فترة بتشكيل وحدات فنية من إدارات الصرف الصحي بالأحياء للمساعدة في أعمال تطهير البالوعات.

وأعلن محافظ بورسعيد عن استمرار غرفة العمليات التي تشكلت لمتابعة أحوال الطقس لتكون جاهزة بالقرار فور تلقي الشكاوى والبلاغات.

و أكد المحافظ، أن هناك تنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز جميع سيارات الكسح والشفط وإعلان حالة الطوارئ القصوى داخل المرفق استعدادًا لسقوط الأمطار مشيرًا بأن المحافظة إُتخذت كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الأمطار التي قد تتعرض لها المحافظة فهناك حالة استنفار تام بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأن أعمال خطة المتابعة والتطهير والصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار تجري منذ أكثر من شهر بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي حيث جرى الاستعداد مبكرًا لفصل الشتاء.

وأوضح بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء تعمل على مدار اليوم بالكامل حتى استقرارالأحوال الجوية وأعلن المحافظ بأنه يكرر نداءه للمواطنين بإتخاذ الحذر والحيطة عند سقوط الأمطار والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية.