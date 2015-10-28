ملكة هولندا تقطع زيارتها للصين بسبب آلام الكلى

اضطرت ملكة هولندا ماكسيما، البالغة من العمر 44 عامًا، إلى قطع زيارتها للصين والعودة إلى بلادها، بسبب آلام في الكلى ، حيث نقلت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، وفق ما ذكر القصر الملكي، الثلاثاء.

وقال القصر، إن الملكة ماكسيما كانت في الصين رفقة الملك فيلم-ألكسندر، عندما أصيبت بالحمى وآلام في الظهر. وأضاف في وقت سابق أنها ستنقل إلى مستشفى برونوفو في لاهاي للعلاج.

وسيبقى الملك فيلم-ألكسندر في الصين حتى غد الخميس، لاستكمال برنامج زيارته مع مسؤولين صينيين. وماكسيما -الأرجنتينية الأصل- هي أكثر أعضاء العائلة الملكية الهولندية شعبية. ولها ثلاث بنات من زوجها الملك.

وفي رسالة شخصية نادرة غرد الملك فيلم-ألكسندر على تويتر قائلا: “جزيل الشكر لكل الأماني الطيبة بالشفاء العاجل. سأبلغ زوجتي بها”.