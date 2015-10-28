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ملكة هولندا تقطع زيارتها للصين بسبب آلام الكلى

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ملكة هولندا تقطع زيارتها للصين بسبب آلام الكلى ملكة هولندا تقطع زيارتها للصين بسبب آلام الكلى

ملكة هولندا

اضطرت ملكة هولندا ماكسيما، البالغة من العمر  44 عامًا، إلى قطع زيارتها للصين والعودة إلى بلادها، بسبب آلام في الكلى ، حيث نقلت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، وفق ما ذكر القصر الملكي، الثلاثاء.

وقال القصر، إن الملكة ماكسيما كانت في الصين رفقة الملك فيلم-ألكسندر، عندما أصيبت بالحمى وآلام في الظهر. وأضاف في وقت سابق أنها ستنقل إلى مستشفى برونوفو في لاهاي للعلاج.

وسيبقى الملك فيلم-ألكسندر في الصين حتى غد الخميس، لاستكمال برنامج زيارته مع مسؤولين صينيين. وماكسيما -الأرجنتينية الأصل- هي أكثر أعضاء العائلة الملكية الهولندية شعبية. ولها ثلاث بنات من زوجها الملك.

وفي رسالة شخصية نادرة غرد الملك فيلم-ألكسندر على تويتر قائلا: “جزيل الشكر لكل الأماني الطيبة بالشفاء العاجل. سأبلغ زوجتي بها”.

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