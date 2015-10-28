محافظ بورسعيد يتفقد مدرسة الثانوية التجارية بنات

بورسعيد: جمال نوفل

قام محافظ بورسعيد، اللواء مجدي نصر الدين، بالمرور المفاجئ على مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية بنات لمتابعة سير وانتظام العام الدراسي داخل المدرسة.

وتفقد المحافظ الفصول والتقى الطالبات، وطالبهن بضرورة الالتزام بالحضور إلى المدرسة وعدم الغياب مشيرًا بأن هناك جهود كبيرة تبذل من المحافظة ومديرية التربية والتعليم للإرتقاء بمستوى التعليم داخل المدارس ومساعدة الطلاب على الحضور.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة داخل الفصول ودورات المياه وفناء المدرسة كما قام بالاطلاع علي دفاتر الحضور والغياب.