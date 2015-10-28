نيابة بنى سويف تقرر حبس 4 أعضاء بحزب النور لتوجيه الناخبين أمام اللجان

قررالمستشار تامر الخطيب محامى عام نيابات بنى سويف حبس 4 من أعضاء حزب النور يقيمون بمركزى ناصر وبنى سويف لتواجدهم أمام مقر لجنتين انتخابيتين، وحملهم لاب توب لاستخراج بيانات الناخبين وتوجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح عبد الحكيم مسعود مرشح الحزب بدائرة ناصر.

كان اللواء السيد حسين البوص قائد قوات تأمين لجان الانتخابات بمحافظة بنى سويف ومدير سلاح الحرب الكميائية قاثناء مروره لمتابعة اللجان شاهد شخصين بالقرب من لجنة مدرسة هشام الحميلى الابتدائية بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر و 2 آخرين بجوار مدرسة الثانوية بنات ببندر ناصر يحملون لاب توب ويقومون بتوجيه الناخبين وإعطائهم كروت برقم مرشح النور ورمزه الإنتخابي وهم ، ح أ ك إمام وخطيب ومدرس بوزارة الاوقاف وشريف أ م م ليسانس حقوق و " م ج " طالب ومقيم شريف باشا و"أ س" 25 عاما مقيم بقرية الرياض، فأمر بضبطهم فألقت قوات الجيش والشرطة القبض عليهم.

وتحررالمحضران رقم 5112 و5113 بالواقعتين، وأحيلا إلى النيابة التى أصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام.

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