سفارة مصر بالكويت تنتهى من فرز نتائج جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية

انتهت السفارة المصرية بالكويت، من أعمال الفرز لنتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية اليوم الأربعاء، وأرسلتها إلى الجنة العليا للانتخابات لإعلانها فى وقت لاحق.

وقال السفير المصرى لدى الكويت ياسر عاطف إن عدد الناخبين الذين صوتوا بلجنة السفارة المصرية بالكويت تخطى 10 آلاف ناخب ببضع مئات، لافتًا إلى حصول لجنة الكويت على أعلى نسبة مشاركة من الناخبين المصريين بالخارج، سواء فى الجولة الأولى أو جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية.

>وقد انتهت السفارة من الفرز المبدئى للأصوات فى حضور جميع وكلاء المرشحين بالكويت. وكانت لجنة الكويت قد شهدت إقبالا على التصويت يومى أمس وأول أمس، خاصة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بأعمال الناخبين، واستمرت السفارة فى فتح لجنة التصويت حتى الانتهاء من آخر ناخب جاء للتصويت حتى لو امتد الوقت بعد انتهاء التوقيت الرسمى للتصويت فى التاسعة مساء بتوقيت الكويت.

وقدم السفير ياسر عاطف، الشكر للناخبين من أبناء الجالية المصرية بالكويت على ممارستهم لحقهم فى التصويت، واختيار من يمثلهم فى البرلمان القادم وينقل مشاكلهم واقتراحاتهم إلى أروقة المجلس.

وقال السفير إنه يتطلع إلى زيادة الإقبال على التصويت من الناخبين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتى تجرى للمصريين بالخارج يومى 21 و22 نوفمبر القادم، وتتم الإعادة يومى 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل.

كما قدم عاطف الشكر إلى السلطات الكويتية متمثلة فى وزارتى الخارجية والداخلية على ما قدموه من دعم وتعاون من أجل تأمين اللجنة وحسن وفادة الناخبين، مما انعكس على نجاح التصويت والعملية الانتخابية بالكويت.

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