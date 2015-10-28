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سامى فى دعوى بطلان زواج: "مراتى رفعت إيديها عليا عشان كسرت كوباية"

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سامى فى دعوى بطلان زواج: "مراتى رفعت إيديها عليا عشان كسرت كوباية" سامى فى دعوى بطلان زواج: "مراتى رفعت إيديها عليا عشان كسرت كوباية"
وقف "سامى" يشكو ما حدث له من قبل زوجته وأهلها وتعرضه للخداع وعدم مصارحته بما تعانيه من صرع، ورؤيته عذاب الدنيا والآخرة معها، وإخفاء ذلك فى فترة الخطوبة عبر تعاطى الزوجة أدوية ومهدئات ووقوفه بداخل محكمة الأسرة كل يوم.

وقال الزوج "سامى.ح" لـ"اليوم السابع": "تعرضت للغش والخداع من قبل زوجتى وأهلها، حتى لا أكتشفت ما تعانيه من صرع خلال إعطاء والداتها المهدئات حتى لا ينكشفوا أمامى، وعدم مفارقتنا خلال الـ8 شهور الذى قضيتها معهم.

وتابع: طوال فترة بقائى معها حاولت أن أنجو منها، ولكن دون جدوى، وبعد خمس شهور تركتها ومنذ ذلك الوقت أقف أمام محكمة الأسرة منذ ما يقارب 3 سنوات فى محاولة لإثبات تلاعبهم وبطلان عقد الزواج دون نتيجة فبسببها رأيت العذاب.

وأكمل: فى إحدى المرات قامت بمحاولة رفع يديها والتعدى عليا ضربا بسبب كسرى لـ"كوب"، وثارت كعادتها عندما تأتيها نوبة الصرع وقامت بتدمير البيت كله، وعندما ذهبت أشكو لأهلها قالوا لى أعطى لها الأدوية وتحملها فهى زوجتك ويجب عليك الصبر معها.

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مصر 365