بالصور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه من المنازل بالإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، معلومات من المقدم مصطفى هدية رئيس مجموعة مكافحة سرقات المساكن، تفيد قيام كل من "علاء ا م" 29 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل السابق اتهامه فى عدد "10" قضايا "مشاجرة – تشرد – مخدرات" آخرها القضية جنح قسم ثان الرمل، و"عصام.م.ع" 42 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، و"شفيع ب ع س" 41 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، و"سعيد س ع" 28 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، و"أشرف ا ا" 47 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بمزاولة نشاط إجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات ملحقات المساكن ومواتير رفع المياه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب ميسور زيدان والنقيب خالد ثروت والنقيب أحمد مجدى، والنقيب مروان عبدالله الضباط بالمجموعة، من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب عدد "16" حادث سرقات.

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.



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