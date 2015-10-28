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الإدارية العليا تنظر الطعن المطالب بإعادة الانتخابات بالمنيا لإدراج مرشح متوفى

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الإدارية العليا تنظر الطعن المطالب بإعادة الانتخابات بالمنيا لإدراج مرشح متوفى الإدارية العليا تنظر الطعن المطالب بإعادة الانتخابات بالمنيا لإدراج مرشح متوفى
تنظر دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقام من خيرى مرزوق حسانين المرشح بدائرة بندر المنيا، والذى يطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة وإعادتها مرة أخرى.

واختص الطعن الذى حمل رقم 4273 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنيا بصفتهما، حيث ذكر الطعن أن العملية الانتخابية بالدائرة أصابها العوار من بدايتها حتى نهايتها.

وقال الطاعن، إن المرشح محمود خلف الله تم إدراجه فى الكشوف رغم وفاته بتاريخ 4 أكتوبر الماضى، وهو تاريخ سابق بكثير على تاريخ إجراء الانتخابات، مما أدى لوجود أصوات باطلة، لم يتم استبعادها من الفرز، حيث تم انتخاب المرشح المتوفى من العديد من أهالى الدائرة.

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