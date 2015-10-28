النيابة تستدعى بطلة فيديو التحرش بمول مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد شورب، باستدعاء الفتاة التى ظهرت بفيديو الاعتداء عليها من قبل شاب بأحد المولات، للاستماع لأقوالها فى الواقعة.

وتباشر النيابة التحقيق مع الشاب بطل مقطع فيديو الاعتداء على فتاة داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، عقب القبض عليه أمس.

وكانت فتاة قد نشرت مقطع فيديو لتعدى رجل عليها بالضرب بعد أن حاول التحرش بها فى أحد المجمعات التجارية بشارع الأهرام فى منطقة الكوربة بمصر الجديدة، لافتة إلى أن أمن المجموع التجارى أوقفه فى الحال بعد تعديه بالضرب عليها، إلا أن أفراد الأمن رفضوا الإدلاء بشهادتهم أمام الشرطة وقت طلبها.

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