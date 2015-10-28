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بالصور..لجان البعيرات والرزيقات تكتظ بالناخبين فى اليوم الثانى للإعادة بالأقصر

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بالصور..لجان البعيرات والرزيقات تكتظ بالناخبين فى اليوم الثانى للإعادة بالأقصر بالصور..لجان البعيرات والرزيقات تكتظ بالناخبين فى اليوم الثانى للإعادة بالأقصر
شهدت عملية التصويت فى اليوم الثانى بجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية توافدًا كثيفًا للغاية من قبل الناخبين على عملية التصويت فى مختلف قرى المحافظة، وذلك لليوم الثانى على التوالى، حيث احتشد الآلاف من الناخبين أمام لجانهم لدعم مرشحيهم.

وتعد أهم أسباب ظهور الحشود الانتخابية فى عدد من القرى والمدن الداخلية بالمحافظة، لقوة وإمكانيات الحشد الانتخابى لصالح عدد من المرشحين، ففى قرى العشى والزينية والطود التابعة لدائرة مركز الأقصر، ظهر المواطنون بكثافة فى الإنتخابات والتصويت فى طوابير انتخابية، وذلك لوجود حشد كبير من قبل المرشحين (عادل حرز الله) و(الطيرى حسن عبدة).

أما فى مدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، فيوجد المئات من الناخبين الذين انتشروا بكثافة أمام لجانهم لمناصرة وتأييد ودعم أى من مرشحيهما وهم كل من (أحمد حسن فرشوطى)، و(حمدى رشوان)، وفى القرنة أيضًا غربى المحافظة ظهرت طوابير أمام اللجان والمدارس والمقار الانتخابية بصورة كثيفة للغاية كل مرشح يدعم واحدًا من المرشحين اللذين يتنافسان على مقعد القرنة وهما كل من (شعبان هريدى) و(محمد ياسين).

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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