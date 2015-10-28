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استبدال قاض بلجنة انتخابية بالبحيرة بعد تعرضه لوعكة صحية

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استبدال قاض بلجنة انتخابية بالبحيرة بعد تعرضه لوعكة صحية استبدال قاض بلجنة انتخابية بالبحيرة بعد تعرضه لوعكة صحية
أكدت مصادر بغرفة عمليات الانتخابات البرلمانية بالبحيرة، استبدال المستشار محمد أحمد الششتاوى رئيس لجنة 168 بشبراخيت، بعد تعرضه لوعكة صحية واحتجازه بالمستشفى.

وأضافت المصادر، أنه تأخر فتح لجنة مدرسة عسران عبد الكريم بإيتاى البارود لتعطل سيارة المستشار شريف الماحى رئيس اللجنة، وتم إرسال سيارة أخرى لإحضاره إلى اللجنة.

يذكر أنه تم تأخر فتح 260 لجنة انتخابية حتى الساعة العاشرة، بسبب سوء الأحوال الجوية وتأخر وصول القضاة المشرفين على تلك اللجان، ويتنافس 46 مرشحا للفوز بـ23 مقعدا بالنظام الفردى فى 9 دوائر انتخابية.

وتعتمد معظم الدوائر الانتخابية بالمحافظة على العصبيات والعائلات البرلمانية الشهيرة خاصة فى مراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة وإيتاى البارود، فيما يعتمد بعض مرشحى المراكز الأخرى على تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين بشكل لافت.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم التصويت يبلغ 2 مليون و976 ألفا و732 ناخبا موزعين على 1469 لجنة انتخابية فى 616 مقرا انتخابيا.

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