بالصور.. الحماية المدنية بالبحيرة تعلن الطوارئ لسحب الأمطار من الشوارع

أعلنت الحماية المدنية بالبحيرة رفع حالة الطوارئ، لسحب مياه الأمطار من الشوارع، وتواصل قوات وسيارات الحماية المدنية، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، السيطرة على مياه الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها قرى ومدن المحافظة، خاصة مدينة كفر الدوار التى أغرقت المياه مساحات كبيرة منها، وتسببت فى غرق الشوارع، وتوقف الطريق الدولى الساحلى، بسبب كمية مياه الأمطار التى أغرقت الطريق.

وتمكنت القوات برئاسة العميد جمال يس مدير الحماية المدنية من شفطها بواسطة ماكينات عائمة لشفط المياه التى تم تزويد الإدارة بها مؤخرا لمواجهة مياه الأمطار، بعد تقاعس مسئولى المحليات فى حل المشكلة.

وكانت محافظة البحيرة قد تعرضت فجر اليوم لموجة من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وتم إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع المحليات.



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