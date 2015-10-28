مكتشف إيفونا ' الدولي ' يكشف لـ في الجول.. كيف يخطف الأهلي به الدوري

حصل الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي على فرصة تمثيل منتخب بلاده لأول مرة مع البرتغالي باولو دوارتي. لذلك لا يوجد أفضل من هذا الرجل ليتحدث عن إمكانات نجم الفريق الأحمر.

وحاور FilGoal.com دوارتي الذي يرتبط دائما بالعمل في مصر مع كل مرة يبحث فيها الأهلي أو الزمالك عن مدرب جديد، لخبرة الرجل البرتغالي الكبيرة بالكرة الإفريقية.

وتحدث دوارتي في جزء من حواره عن إيفونا الذي منحه فرصة تمثيل منتخب الجابون لأول مرة. خلال فترة عمله معهم في 2012. وكان مهاجم الأهلي وقتها لاعبا في فريق مونانا المحلي.

وينشر FilGoal.com الحوار كاملا لاحقا.

وكل ما يلي على لسان دوارتي عن إيفونا ..

"أعرف إمكانات إيفونا جيدا بحكم عملي مع منتخب الجابون، فأنا من قدمته لأول مرة في مباراة ودية عام 2012 رغم أن عمره كان أقل من 20 عاما. هو صفقة رائعة للأهلي".

"أعرف أن الأهلي قام بموسم انتقالات كبير من أجل تعويض خسارة الدوري، ولكن بالنسبة لي إيفونا قادر على صناعة الفارق وأهم صفقة لهم هذا الصيف".

"أوباميانج كان أهم مهاجم في الجابون وقتها، ولكن إيفونا قدم ما يبشر بأنه سيكون مستقبل هذا الفريق خاصة أنه كان عمره 19 عاما فقط، ولكل واحد منهما مميزات مختلفة عن الآخر".

"سرعة وقوة إيفونا الكبيرة، وطبعا مع قدراته التهديفية كان أكثر ما يعجبني في هذا الشاب".

"هو الآن أصبح أكثر نضجا، فهو كان هداف الدوري المغربي، والصراع عليه في موسم الانتقالات أكبر دليل على ما وصل إليه".

"الدوري المصري لن يكون سهلا على الزمالك بعد صفقات الأهلي، وخاصة إيفونا الذي يجب أن يبني الأهلي خطته على استغلال إمكاناته".