أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو لـ فى الجول : الدورى لن تتضح معالمه قبل الأسبوع السابع

Google+ Print
ميدو لـ فى الجول : الدورى لن تتضح معالمه قبل الأسبوع السابع ميدو لـ فى الجول : الدورى لن تتضح معالمه قبل الأسبوع السابع

يرى أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي، أن ملامح بطولة الدوري العام لهذا الموسم لن يتضح ملامحها إلا مع الجولة السابعة.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لموقع “FilGoal.com”: "لن يظهر ملامح مبدئية لبطولة الدوري قبل نهاية الجولة السابعة".

ميدو أتبع "الدوري قوي هذا الموسم وهناك منافسة شديدة بين كل الفرق، إذ أن الجميع دعم صفوفه بصفقات قوية خلال الصيف الماضي".

وأضاف "أندية المؤسسات والشركات خاصة دعمت صفوفها بشكل قوي، وذلك سيظهر على مستواهم في الفترة المقبلة".

ويلتقي الإسماعيلي مع الداخلية يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع