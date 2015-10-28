ميدو لـ فى الجول : الدورى لن تتضح معالمه قبل الأسبوع السابع

يرى أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي، أن ملامح بطولة الدوري العام لهذا الموسم لن يتضح ملامحها إلا مع الجولة السابعة.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لموقع “FilGoal.com”: "لن يظهر ملامح مبدئية لبطولة الدوري قبل نهاية الجولة السابعة".

ميدو أتبع "الدوري قوي هذا الموسم وهناك منافسة شديدة بين كل الفرق، إذ أن الجميع دعم صفوفه بصفقات قوية خلال الصيف الماضي".

وأضاف "أندية المؤسسات والشركات خاصة دعمت صفوفها بشكل قوي، وذلك سيظهر على مستواهم في الفترة المقبلة".

ويلتقي الإسماعيلي مع الداخلية يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.