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الكشف عن موعد ظهور نجوم الزمالك بالقميص الجديد

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الكشف عن موعد ظهور نجوم الزمالك بالقميص الجديد الكشف عن موعد ظهور نجوم الزمالك بالقميص الجديد

اقترب الزمالك من الاستقرار على اسم الشركة التي ستمده بزي الفريق الجديد، حيث يفاضل الآن بين عرضين.

وانتهى تعاقد الزمالك مع أديداس في الموسم الماضي، وأعلن النادي الأبيض وصول 3 عروض من شركات كبيرة من أجل توريد قمصان الفريق الجديدة.

ولكن تأخر الزمالك في حسم موقفه من العروض المقدمة.

ليطلب النادي الأبيض من أديداس توريد قمصان جديدة للفريق بشكل ودي ومؤقت، حتى الاستقرار على راعي القميص الجديد.

ويفاضل الآن الزمالك بين عرضين من الثلاثة، على أن يتم الإعلان رسميا عن راعي زي النادي الأبيض الأسبوع المقبل.

وسيطلب الزمالك من الراعي الجديد أن يمده بعينة من الزي الجديد، يرتديها الفريق في مباريات الدوري. حتى تنتهي الشركة من التصميم الجديد.

ومن المقرر أن تنتهي الشركة من التصميم الجديد بعد شهر ونصف من الإعلان الرسمي عن رعاية الزمالك.

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