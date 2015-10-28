مران الأهلي – تدريبات بدنية شاقة.. ومهام خاصة للمهاجمين

اهتم جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي بالتدريبات البدنية في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي امتد لساعتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وبدأ المران بتدريبات بدنية قوية للاعبين.

وركز بيسيرو على تدريب نجوم الأهلي على اللعب في مساحات ضيقة، ومواجهة ضغط المنافسين. واستخدم المدرب البرتغالي المرمى الصغير في التدريبات، ليكون المطلوب من اللاعبين التسجيل فيه.

ونال المهاجمون جزء كبيرا من تركيز بيسيرو، حيث خصص وقتا لتدريب لاعبيه على التحرك داخل منطقة الجزاء ومواجهة مواقف الرقابة لاعب ضد لاعب.

وكان الاهتمام بالأكبر في التدريبات بماليك إيفونا وعمرو جمال.

وأخيرا، تدرب مهاجمو الأهلي على كيفية استغلال الكرات العرضية.