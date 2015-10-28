أعراض تسنين غريبة، هل سمعت عنها؟

الاسنان الأولى للطفل والتي تعرف بالأسنان اللبنية، تتشكل منذ ان يكون الجنين في الرحم، وهذه الاسنان غالبا ما تبدأ بالظهور عندما يصل المولود لعمر الستة أشهر والتي يطلق على هذه المرحلة اسم التسنين.

يختلف المواليد في مرحلة التسنين فبينما البعض يولد وفي لثته سن ظاهر او اثنان، هناك البعض الاخر يبدأ بالتسنين قبل عمر الأربعة أشهر وأيضا توجد فئة قد تبدأ هذه المرحلة بعد عمر 12 شهر.

الام تستطيع ان تميز اعراض التسنين لدى مولودها لتصله بالمرحلة العمرية الانية له، وبينما هناك بعض المواليد لا يعانون من أي الم او عدم راحة خلال مرحلة التسنين، وكل ما تلاحظه الام هو انتفاخ في اللثة واحمرار في خد المولود مصحوبا بحاجة المولود الى المضغ اغلب الموقت وزيادة اللعاب في فمه. بينما هنالك مواليد اخرون يعانون من بعض الاعراض المتعارف عليها مثل ارتفاع في درجة الحرارة والاسهال وتعكر المزاج.



وبين عدم ظهور اعراض ووجود اعراض معروفة، جمعنا لك بعض اعراض التسنين الغير مألوفة لدى الأمهات والتي قد تكون غريبة:

- اعراض مشابهة لالتهاب الاذن:

الاعصاب المتواجدة في اللثة تحت منبع اسنان المولود، تمتد الى اعلى الفك وخلف الاذن، يبدأ المولود غريزيا بالضغط على اذنه او ادخال اصبعه فيها ليشعر بالارتياح، قد تعتقدين انه يشكي من التهاب في اذنه لكن الحقيقة انها مجرد حركة تريحه في مرحلة التسنين!

- الطفح الجلدي:

قد تلاحظين ظهور حبوب وبثور على رقبة مولودك، ذقنه او يديه، هذا الطفح الجلدي يكون فقط في القسم العلوي من جسمه، وبعض المواليد قد يظهر الطفح الجلدي في مؤخرتهم أيضا وهذا بسبب زيادة الاحماض في الاسهال.

- التعرق:

قد تلاحظين تعرق المولود من رأسه وهذا بسبب ارتفاع في درجة حرارته. ليس بالضرورة ان ترتفع درجة حرارة جسمه بأكمله، قد تكون الحرارة في رأسه فقط.