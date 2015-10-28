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غلق 56 منشأة طبية و23عيادة غير مرخصة في بني سويف ‎

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غلق 56 منشأة طبية و23عيادة غير مرخصة في بني سويف ‎ غلق 56 منشأة طبية و23عيادة غير مرخصة في بني سويف ‎

كلف محافظ بني سويف المستشار محمد سليم، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية واللجان التابعة لها بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة بالتفتيش على المستشفيات والعيادات الخاصة ومتابعة مستوى الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية مخالفة للقانون.

وفي هذا السياق قرر المحافظ غلق 56 منشأة طبية (27 عيادة، 23 معمل تحاليل طبية، مركز طبي متخصص، محل بصريات، 2 حضانة، 2 مركز جيم ) لتشغيلها بدون ترخيص.

جاء ذلك بناءً على مذكرة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لاستصدار قرار غلق لهذه المنشآت بسبب المخالفات التي جري رصدها، حيث شدد المحافظ على ضرورة استمرارية الحملات على المنشآت الطبية غيرالمرخصة والمخالفة للاشتراطات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

من ناحية أخرى قرر المحافظ غلق شركة تجارية لعدم توافر الاشتراطات ووجود بعض المخالفات التي تشكل خطرًا على الصحة العامة ،وذلك لحين استيفاء الاشتراطات الصحية.

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