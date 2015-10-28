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إحالة طلاب يتعاطون الحشيش بحديقة جامعة أسيوط للتحقيق

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إحالة طلاب يتعاطون الحشيش بحديقة جامعة أسيوط للتحقيق إحالة طلاب يتعاطون الحشيش بحديقة جامعة أسيوط للتحقيق

ادارة جامعة اسيوط

أحالت جامعة أسيوط 3 طلاب للتحقيق بعد ضبطهم أثناء تعاطيهم مخدر الحشيش في حديقة كلية التربية من قبل شرطة الجامعة.

وكانت قوات أمن الجامعة التابعة لكلية التربية والمكلفة بالمتابعة والتأمين ألقت القبض 3 طلاب منهم اثنين بكلية التجارة وطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق أثناء تعاطيهم مخدر “الحشيش” داخل حديقة كلية التربية.

وأكد الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية، تسليم الطلاب إلى نقطة شرطة الجامعة بعد القبض عليهم للتحقيق معهم، وإحالة الواقعة إداريا إلى الدكتور أحمد جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، لإحالتهم إلى مجلس التأديب.

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