العدل: استبدال قاض بالمنيا بعد تعرضه لحالة إعياء داخل اللجنة

قال المستشار علاء قنديل المتحدث الرسمي لغرفة عمليات وزارة العدل، إن الغرفة تلقت شكوى تفيد بحدوث إعياء لرئيس لجنة فرعية بإحدى اللجان الانتخابية بالمنيا، وتم استبداله بقاض آخر وانتظمت عملية التصويت داخل اللجنة.

> وأضاف قنديل، أن الغرفة تتابع بانتظام سير العملية الانتخابية فى اليوم الثاني، من إعادة الجولة الأولى، مؤكدًا انتظام جميع اللجان، وعدم وجود شكاوى حتى الآن تعوق سير العملية الانتخابية.

يذكر أن الجولة الثانية من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 14 محافظة اليوم، وتستمر على مدار يومين، ويحق لـ27 مليون ناخب مقيدين في قاعدة البيانات التصويت في أكثر من 100 لجنة عامة بالمحافظات، فيما يتابع نحو 900 مراقب دولي الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة.