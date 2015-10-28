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قافلة طبية من نادي روتارى إسكندرية متخصصة في الرمد بمستشفي مطروح العام

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قافلة طبية من نادي روتارى إسكندرية متخصصة في الرمد بمستشفي مطروح العام قافلة طبية من نادي روتارى إسكندرية متخصصة في الرمد بمستشفي مطروح العام
أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن تنظيم نادي روتاري إسكندرية، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بتنظيم قافلة طبية متخصصة في الرمد بمستشفي مطروح العام.

ووفقا لبيان مديرية الصحة اليوم الأربعاء ، بدأت القافلة عملها أمس الثلاثاء وتستمر حتى غداً الخميس، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي بمدينة مرسي مطروح وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان .

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بأنه تم توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها وأداء عملها على أكمل وجه، مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان اكبر نسبة استفادة منها.

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مصر 365