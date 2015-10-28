البعثة الدولية تحرر محضرا ضد مرشح بالإسكندرية لتوزيعه أموالا على الناخبين

حررت البعثة الدولية المحلية المشتركة، المحضر رقم 13688 لسنة 2015 ضد أحد المرشحين بدائرة العطارين واتهامه بالرشوة وتوزيع أموال على الناخبين.

وأشارت البعثة فى بلاغها، إلى أن أنصار المرشح إبراهيم محمد مسعد، وشهرته إبراهيم رومة "رمز الكف"، قاموا بتوزيع أموال على الناخبين والحصول على بطاقتهم الشخصية ونقلهم عبر سيارات نقل جماعى لمقار الاقتراع للتصويت لصالح المرشح.

وتقدمت متابعة البعثة ببلاغ إلى السلطات المختصة، وقامت الشرطة بعمل المحضر، وتم إلقاء القبض على أنصار المرشح وجارى التحقيق فى الواقعة.