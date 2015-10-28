حملة إزالة مكبرة للإشغالات والتعديات بمحافظة القليوبية

قامت الأجهزة التنفيذية بمدينتي الخصوص والخانكة بالقليوبية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة بمدن الخصوص والخانكة.

تم إزالة العديد من الإشغالات والأكشاك المخالفة بشارع الخصوص العمومى و أمام مجمع المدارس القديم حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسيرا للحركة المرورية للسيارات والمارة كما تم إزالة التعديات الموجودة على حرم ترعة الاسماعيلية بأبى زعبل بالخانكة حفاظا على أملاك الدولة وتنفيذا للقانون.

وقامت الحملة بتنفيذ العديد من محاضر المخالفات والتي شملت العديد من العشش التي أقامها بعض الخارجين على القانون والحجرات التي أقامها الأهالي وهي مقامة من الطوب الأحمر والأعمدة الخراسانية وكذلك بعض الكافيتريات التي تدار بالليل وتأوي العديد من الخارجين على القانون.