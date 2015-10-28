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العاملون بأوقاف طنطا ينهون إضرابهم بعد استجابة الهيئة لمطالبهم

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العاملون بأوقاف طنطا ينهون إضرابهم بعد استجابة الهيئة لمطالبهم العاملون بأوقاف طنطا ينهون إضرابهم بعد استجابة الهيئة لمطالبهم
أكد الدكتور محمد مسعد عيسى، رئيس نقابة العاملين بأوقاف طنطا، أنهم أنهوا الإضراب المفتوح عن العمل، بدءا من اليوم الأربعاء، بعد ورورد فاكس رسمى من الهيئة العامة يتضمن الاستجابة لمطالب العاملين وصرف الأجور، بناء على قرار الحد الأدنى، وعدم استرداد ما تم الحصول عليه.

وكان العاملون بهيئة الأوقاف المصرية فرع "طنطا" قد دخلوا فى اعتصام مفتوح، وإضراب عن العمل، منذ 15 يوما، داخل مقر الإدارة بميدان الساعة فى حى أول طنطا، احتجاجا على ما أسموه تعنت إدارة الهيئة بالقاهرة على التجاوز، ومخالفة القانون الذى أقر بأحقية العاملين بما كانوا يتقاضونه فى 30 يونيه الماضى.

وأكد المعتصمون أنه تم الصرف على ذلك فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر حتى قررت الهيئة أن تحرم العاملين من الحد الأدنى والإثابة اعتبارا من أكتوبر 2015، مع اعتبار هذه المبالغ ديون قبل العاملين.

الأمر الذى ثار عليه جميع العاملين بالإدارة وأعلنوا رفضهم التام ودخلوا فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل ومنعوا التحصيل اليومى، حتى تدخلت الهيئة العامة صباح اليوم واستجابت لمطالبهم، وعاد الجميع للعمل بشكل منتظم بدءا من اليوم الأربعاء.

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مصر 365