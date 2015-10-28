أسقف مغاغة يدلى بصوته الانتخابى فى جولة الإعادة

أدلى الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2015.

يذكر أن دائرتى مغاغة والعدوة تم دمجهما فى دائرة واحدة حسب التعديل الأخير، وأصبح نصيب الدائرتين ثلاثة مقاعد يتنافس عليها مرشح مستقل مع 7 آخرين من حزب المصريين الأحرار والمؤتمر والحرية ومستقبل وطن.

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