أسقف مغاغة يدلى بصوته الانتخابى فى جولة الإعادة

يذكر أن دائرتى مغاغة والعدوة تم دمجهما فى دائرة واحدة حسب التعديل الأخير، وأصبح نصيب الدائرتين ثلاثة مقاعد يتنافس عليها مرشح مستقل مع 7 آخرين من حزب المصريين الأحرار والمؤتمر والحرية ومستقبل وطن.
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