محافظ قنا: "الأهالى هيطلعوا الانتخابات.. وعايزين نحتفل بالاستحقاق الثالث"

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه على يقين بأن مواطنى قنا سيتبعون النظام خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم اتخذوا إجراءات لتأمين جميع المقار الانتخابية، مضيفاً: "أى حد يقوم بأى مخالفات سنتعامل معه وأنا على ثقة أن المواطنين ملتزمون وسيرتضون بالنتيجة".

وعن ضعف الإقبال، توقع محافظ قنا زيادة نسبة المشاركة فى جولة الإعادة خلال الساعات القادمة، قائلا: "أثق أن أهالينا فى قنا هيطلعوا بنسبة أكبر وعايزين نحتفل بالاستحقاق الثالث فى الأيام القليلة القادمة".

وأشار محافظ قنا، فى لقاء ببرنامج "برلمان 2015" على قناة أون تى فى، اليوم الأربعاء، إلى أن المحافظة لم تتعرض لموجة الطقس السيئ الذى شهدته البلاد فى الأيام السابقة.

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