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المرشحون يستخدمون سيارات ميكروباص لنقل الناخبين إلى اللجان ببنى سويف

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المرشحون يستخدمون سيارات ميكروباص لنقل الناخبين إلى اللجان ببنى سويف المرشحون يستخدمون سيارات ميكروباص لنقل الناخبين إلى اللجان ببنى سويف
قام عدد من مؤيدى المرشح المستقل بدائرة بندر ومركز ناصر شمال بنى سويف على طه، بنقل الناخبين من منازلهم بقرية طحا بوش، مسقط رأسه إلى اللجان وإعادتهم إليها، باستخدام عدة سيارات أجرة ميكروباص مكيفة وعليها صورة المرشح ورمزه الانتخابىة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المحمولة على سيارات ربع نقل وتوك توك التى تطوف شوارع القرية لدعوة المواطنين للذهاب إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم لصالح ابن قريتهم، فضلا عن وجود بعض الشباب أمام اللجان بأجهزة لاب توب لتوجيه الناخبين.

بينما قام أنصار عبد الحكيم مسعود، مرشح حزب النور، بنقل الناخبين إلى اللجان بسيارات أجرة، فضلا عن وجود مجموعة من الشباب بأجهزة لاب توب لاستخدامها فى استخراج أرقام الناخبين وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح النور.
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