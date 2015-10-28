جامعة الإسكندرية تنسق مع المحافظة لوضع حلول لأزمة تراكم مياه الأمطار

أكد الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، ضرورة تعاون الجامعة مع محافظة الإسكندرية لوضع حلول لمواجهة الأمطار الغزيرة، من خلال لجنة فنية متخصصة لتجنب الوقوع فى المشكلة التى تعرضت لها المحافظة الأحد الماضى، جاء ذلك فى اجتماع مجلس الجامعة أمس بحضور الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة.

وأشار زهران، إلى أن الجامعة شكلت لجنة من أساتذة كلية الهندسة لإعداد تقرير شامل عن حالة مبنى قسم الكيمياء بكلية العلوم للتأكد من سلامة المبنى، لافتًا إلى أن الجامعة ستتخذ إجراءات الصيانة الفورية اللازمة لضمان سلامة المنشآت والأفراد، أما إذا ثبت أن المبنى يمثل خطورة سيتم العمل على إخلائه بصورة فورية.