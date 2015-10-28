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تنفيذ 540 إزالة وضبط 62 بائعا متجولا فى حملة أمنية موسعة بشوارع القاهرة

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تنفيذ 540 إزالة وضبط 62 بائعا متجولا فى حملة أمنية موسعة بشوارع القاهرة تنفيذ 540 إزالة وضبط 62 بائعا متجولا فى حملة أمنية موسعة بشوارع القاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، حملات أمنية موسعة، شملت عددا من مناطق العاصمة لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكافة شوارع العاصمة.

وتهدف الحملات إلى إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كافة المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 540 إزالة إدارية، وتحرير 125محضر إشغال طريق، و67 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و86 محضر بيئة، وضبط 62 بائعا متجولا، وضبط 6 مخالفات لشروط التراخيص.

وضبطت الحملات 11عربات يد و9 "تروسيكل"، و7 عربات فول، و5 عربات "كارو"، وإزالة 6 "فاترينات" مأكولات، و30 لافتة إعلانية بدون تراخيص، وضبط 81 شهادة صحية و4 مركبة "توك توك"، ورفع 9 سيارات متروكة بالشوارع والميادين، وإزالة 21 حاجز حديدى، وضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات وإزالة 3 أكشاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365