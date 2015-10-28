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الداخلية تضبط آلاف العملات فى إطار حملتها لملاحقة تجار النقد الأجنبى

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الداخلية تضبط آلاف العملات فى إطار حملتها لملاحقة تجار النقد الأجنبى الداخلية تضبط آلاف العملات فى إطار حملتها لملاحقة تجار النقد الأجنبى
تمكن قطاع مصلحة الأمن العام ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة من ضبط 4 قضايا اتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط "جمال.أ.ى"، تاجر مصوغات ذهبية، و"مهدى.ه"، سباك، و"مصطفى.س"، حاصل على دبلوم تجارة، بمنطقة القوصية بأسيوط، بحوزتهم 7241 دولارًا أمريكيًا، و2167 ريالًا سعوديًا، و425 دينارًا عراقيًا، و130 دينارًا ليبيًا، و100 يورو، و35 ريالًا عمانيًا، 5 دنانير كويتية، و117665 جنيهًا".

كما تم ضبط "على.أ.إ"، بائع مصوغات، بكوم حمادة بالبحيرة، بحوزته "1500 دولار أمريكى، 3700 ريال سعودى، 90000 جنيه"، وضبط مدير مشتريات، وجامعى، وتاجر ملابس، ومدير شركة صرافة، أثناء محاولتهم مغادرتهم البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، بحوزتهم 563 ألف ريال سعودى، و5 آلاف جنيه مصرى.

وتم ضبط حاصل على دبلوم، ومندوب مبيعات، وسائق، أثناء محاولتهم مغادرتهم البلاد عبر ميناء الأقصر الجوى، وبحوزتهم "49700 ريال قطرى، و9300 درهم إماراتى، و24800 جنيه، 3900 دينار كويتى".

اعترف المتهمون بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجار استمرار الملاحقات الأمنية لمرتكبى كافة جرائم الأموال العامة.

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مصر 365