8 دول تشارك في المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان بجامعة النهضة

في إطار التعاون المشترك بين جامعة النهضة برئاسة صديق عفيفى وجامعة جلاسجو بإنجلترا، يعقد المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان بجامعة النهضة، وذلك في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وسوف سيتم افتتاح المؤتمر بحفل عشاء وذلك يوم الجمعة القادم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يتناول المؤتمر الأساليب الحديثة والنواحي التجميلية في زراعة الأسنان وحلول مشاكل ضمور عظام الفك.

ويشارك في المؤتمر محاضرون وأساتذة من 8 دول عربية وأجنبية هى إنجلترا-ألمانيا – إسبانيا – أمريكا – اليونان – كوريا – لبنان بالاضافة إلى مصر وتعقد المحاضرات في مسرح جامعة النهضة.

كما سوف تعقد ورش العمل الإكلينيكية والتي ستجرى في عيادات مستشفى كلية طب الفم والأسنان بجامعةالنهضة.

> ويتزامن مع المؤتمر أيضا معرض لكبرى الشركات المتخصصة في اجهزه ومستلزمات طب الأسنان.

> وسوف يشارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من الحضور من الجامعات المصرية وكذلك من أطباء وزارة الصحة.