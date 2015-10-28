إسرائيل ترحب بالاقتراح الفرنسى لعقد اجتماع بين نتنياهو وعباس

أعلن مسئول بمكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن نتنياهو مستعد للقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) "فى أى مكان وزمان"، وذلك فى معرض تعليقه على مسعى فرنسى لعقد اجتماع من هذا القبيل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن هذا المسئول قوله: أن المشكلة هى أن الفلسطينيين يرفضون مثل هذا الاجتماع.

وقال المسئول أن الشعور السائد داخل مكتب رئيس الوزراء هو أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يسهم فى تغيير الأجواء وتهدئة الأحوال.

وأكد المسئول أنه "على الرغم من رد مكتب نتنياهو بإيجابية على الفكرة، فإن الجانب الفلسطينى يواصل رفضها".

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو شخصيا أعلن مجددا استعداده للقاء عباس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الصحافة الأجنبية منذ أسبوعين، قائلا أنه دعا لمثل هذا الاجتماع "مرارا وتكرارا، " وأنه مستعد لذلك الآن.

وكان وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس قد طرح فكرة هذا الاجتماع خلال الأسبوع الماضى فى لقاء جمعه فى باريس مع وزير الداخلية الاسرائيلى سيلفان شالوم، الذى يشغل أيضا منصب رئيس فريق المفاوضات مع الفلسطينيين.

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