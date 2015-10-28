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هيئة الأسرى الفلسطينيين : نطالب بلجنة تحقيق دولية حول أوضاعهم الصحية

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هيئة الأسرى الفلسطينيين : نطالب بلجنة تحقيق دولية حول أوضاعهم الصحية هيئة الأسرى الفلسطينيين : نطالب بلجنة تحقيق دولية حول أوضاعهم الصحية
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة حول تردى الوضع الصحى للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وطالب قراقع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولى بضرورة التحرك لتشكيل لجنة دولية لمعرفة مدى التزام إسرائيل بتطبيق المعايير الدولية والصحية فى تعاملها مع الأسرى.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، فقد اعتبر قراقع أن "الملف الأصعب والخطير الذى يواجه الشعب الفلسطينى هو الحالات المرضية بالسجون التى تتعرض حياتهم للخطر".

وأشار إلى أنه مع اندلاع الحوادث الأخيرة ، فإن "أعدادا جديدة من الجرحى المصابين بالرصاص اعتقلوا وبعضهم لا يزال وضعه الصحى صعبا وحرجا".
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