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قطر تصدر قانونا بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

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قطر تصدر قانونا بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قطر تصدر قانونا بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

>أصدرت قطر قانونا جديدا يهدف إلى إصلاح سياسات الإقامة لعدد كبير من العمال المهاجرين الذين تخضع معاملتهم فى الدولة الغنية بالطاقة لمراقبة دقيقة من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية مساء الثلاثاء أن الأمير تميم بن حمد آل ثانى أصدر قانونا "بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين قطريين للتعقيب.

كان حصول قطر على حق استضافة كأس العالم 2022 ألقى الضوء على ممارساتها فى مجال العمل والإقامة وكثف الانتقادات لمعاملتها لمئات الآلاف من العمال المهاجرين ذوى الأجور المنخفضة الذين تحتاجهم لإنجاز مشاريع البنية التحتية.
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