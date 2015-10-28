لو عاوز تظبط السكر اشرب 3 فناجين شاى بابونج كل يوم

كشفت دراسة جديدة عن أن شرب ثلاثة فناجين من شاى البابونج يوميا قد تحسن من مستويات السكر فى الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكرى.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الباحثين أعطوا لـ64 شخصا مصابا بالسكرى إما شاى البابونج أو المياه لشربهما ثلاث مرات يوميا بعد تناول الوجبات لمدة شهرين.

وخضع المشاركون لتحاليل دم دورية لتظهر النتائج أنه بعد ثمانية أسابيع فقط سجل من تناولوا شاى البابونج بشكل دورى مستويات أقل للسكر فى الدم ومستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمن تناولوا الماء فقط.

وقال الباحثون بجامعة تبريز الإيرانية للعلوم الطبية إن مركب الكيريستين المضاد للأكسدة له تأثير على الإنزيمات التى تلعب دورا فى تطور مرض السكرى.