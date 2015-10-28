اللحوم المصنعة تسبب قرحة والتهاب المعدة

أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارها باعتبار اللحوم المصنعة من المسرطنات، وهى من أهم الأطعمة التى تعتبر غذاء للفقراء فى مصر وغير القادرين على شراء اللحوم والبروتينات باهظة الثمن، ورغم إقبال فئات الفقيرة بالمجتمع على شرائها إلا أن أغلبهم يجهلون كم الأضرار الصحية التى تعود عليهم جراء تناولهم لتلك الأطعمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقول الدكتور حسنى محمد الفيومى استشارى الأمراض الباطنة والكبد والسكر، إن اللحوم المصنعة تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون والمواد الحافظة والإضافات الحارة، حيث تعتمد فى تكوينها على إضافة مواد كيميائية محظور استخدامها عالميا مثل مكسبات الطعم المجهولة.
ويتابع د. حسنى قائلا "تؤثر اللحوم المصنعة بصورة مباشرة على الإصابة بقرحة المعدة نتيجة تناول تلك المأكولات لفترات طويلة".
>يقول الدكتور حسنى محمد الفيومى استشارى الأمراض الباطنة والكبد والسكر، إن اللحوم المصنعة تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون والمواد الحافظة والإضافات الحارة، حيث تعتمد فى تكوينها على إضافة مواد كيميائية محظور استخدامها عالميا مثل مكسبات الطعم المجهولة.
ويستكمل د. حسنى قائلا "يسبب تناول اللحوم المصنعة حدوث تغير فى طبيعة الإمعاء وخلل فى وظائفها نتيجة وجودها لفترة طويلة بجدار الأمعاء، فتتسبب حدوث تقرحات والتهابات بجدار المعدة.
ويتابع د. حسنى قائلا "تؤثر اللحوم المصنعة بصورة مباشرة على الإصابة بقرحة المعدة نتيجة تناول تلك المأكولات لفترات طويلة".
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