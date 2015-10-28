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رسمياً.. FDA تطرح دواءً جديدا يحوى فيروس الهربس لعلاج سرطان الميلانوما

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رسمياً.. FDA تطرح دواءً جديدا يحوى فيروس الهربس لعلاج سرطان الميلانوما رسمياً.. FDA تطرح دواءً جديدا يحوى فيروس الهربس لعلاج سرطان الميلانوما
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى على طرح دواءً جديداً لعلاج سرطان الورم الميلانينى أو سرطان الخلايا الصبغية الخبيث، والمشهور باسم الميلانوما "Melanoma"، وهو من الأمراض الخطيرة التى قد تتطور سريعاً، وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويصبح العلاج حينها صعباً للغاية، وكما يعد من أخطر أنواع سرطان الجلد، وأكثرها تسبباً فى حدوث الوفيات.

ويعرف الدواء الجديد باسم إيملجيك Imlygic ، ويحتوى على فيروسات الهربس الحية بعد تعديلها باستخدام الهندسة الوراثية، وهو يعد الدواء الأول الذى تصدق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج قرح وجروح الميلانوما الموجودة فى الجلد والغدد الليمفاوية، والتى فشل الأطباء فى التخلص منها تماماً باستخدام الحل الجراحى.

ويقوم الأطباء بحقن الدواء مباشرة فى أماكن قرح الميلانوما، حيث يتضاعف فيروس الهربس المعدل داخل الخلايا السرطانية، حتى يسبب انفجارها وبالتالى تموت، ويحصل المريض على الجرعة الأولى فى أى وقت، ثم يحصل على جرعة ثانية بعد 3 أسابيع، ثم تتكرر جرعة الدواء كل أسبوعين، وذلك لمدة 6 شهور.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد بعد خضوع 436 شخصاً مصاباً بسرطان الميلانوما الذين فشلت الحلول الجراحية معهم للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى:الإعياء والحمى والغثيان.

وقد يصاب أيضاً بعض المرضى بفيروس الهربس، لذا يجب ألا يحصل الأشخاص المصابون باضطرابات المناعة على هذا العقار، والأمر نفسه بالنسبة للسيدات الحوامل.

وتمتلك شركة بيوفيكس BioVex الأمريكية الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.
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