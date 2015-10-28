أسمن رجل فى العالم بوزن 435 كجم يخضع اليوم لعملية تصغير معدة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه من المقرر أن يخضع أندريس مورينو، الرجل الأكثر سمنة فى العالم لعملية جراحية عاجلة اليوم الأربعاء، بعدما وصل وزنه حتى الآن إلى 435 كجم.

ويبلغ مورينو من العمر 37 عاماً، ويقطن بمدينة أوريجون المكسيكية، وقام مؤخراً سبعة من العاملين بالمستشفى بنقله من سريره إلى أحد عنابر مستشفى جوادالاراجا، حيث سيخضع داخلها اليوم لعملية تحويل مسار المعدة وتصغير حجمها، ومن المتوقع أن يتم التخلص من 70% من حجمها.

وأضاف التقرير أن مورينو يعانى حالياً من مضاعفات صحية كبيرة، وظل راقدا على السرير خلال السنوات الأخيرة نظراً لزيادة وزنه بشكل ملحوظ، وأكد للصحافة المكسيكية أنه متفائل جداً بنجاح العملية، وأنه يأمل أن يتمتع بجسد مثالى ووزن طبيعى.



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