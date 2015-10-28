5000 وظيفة يوفرها «نجاح» للمواطنين

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، صباح أمس الدورة التاسعة من معرض نجاح للتعليم والتدريب والتوظيف، الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويهدف إلى صقل مواهب الباحثين عن عمل والخريجين الجدد من المدارس والجامعات، ويوفّر لهم فرص التعليم العالي والتوظيف ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني في شركات رائدة تتطلع بدورها إلى استقطاب الكفاءات الشابة في قطاعات مختلفة.

وتفقد معاليه مختلف الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث أكد على أهمية مثل هذه المعارض في توحيد الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم خطط التوطين بالتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات الرائدة في إمارة أبوظبي.

ورصدت جولة ميدانية لـ«البيان» على مختلف الأجنحة المشاركة في المعرض توافر أكثر من 5 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين في العديد من المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة، كما توافر العديد من المؤسسة التعليمية سواء الحكومية أو الخاصة العديد من البرامج الدراسية لأبناء الوطن.

فيما شهد جناح القيادة العامة للقوات المسلحة إقبالاً كبيراً من شباب وشابات الوطن الذين توافدوا للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم بالقوات المسلحة، وأبدوا شغفاً كبيراً وحرص على الانضمام إلى القوات المسلحة الإماراتية مصنع الرجال والأبطال.

وقال المتحدث الرسمي لجناح القوات المسلحة المشارك في معرض «نجاح» إن هناك توسعا كبيرا خلال العام الجاري في جناح القوات المسلحة بمعرض نجاح وهو الأمر الذي ينطلق من توجهات قيادة الدولة الرشيدة بأهمية الدور المجتمعي للقوات المسلحة وأهمية تواجدها في مثل هذه الاحداث والفعاليات الوطنية المهمة.

وأوضح أن هناك 9 وحدات من القوات المسلحة تشارك ضمن الجناح الخاص بمعرض «نجاح» وتشمل على سبيل المثال القوات البرية والقوات الجوية وحرس الرئاسة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفتح أبوابها لاستقبال شباب وشابات الوطن الراغبين في الالتحاق بها ونيل شرف الانضمام إلى مصنع الرجال والأبطال.

وذكر أن المجال مفتوح بشكل كامل أمام شباب وشابات الوطن الراغبين في الانضمام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الملاحظ خلال اليوم الأول لمعرض «نجاح» الاقبال منقطع النظير من أبناء الوطن سواء طلبة المدارس أو الجامعات على جناح القوات المسلحة ورغبتهم الكبيرة في نيل شرف الانضمام لها.

نظام ذكي

وأضاف: «لدينا نظام إلكتروني ذكي متطور للالتحاق بالقوات المسلحة، حيث تتم العملية عن طريق القارئ الذكي الذي يقوم بجلب كل المعلومات عن الراغبين في الالتحاق عن طريق بطاقة الهوية، ويتم على الفور التواصل معه لاطلاعه على كل المعايير والمتطلبات اللازمة، مما يوفر الوقت والجهد على جميع المتقدمين».

وأوضح أن شعبة التجنيد في القوات المسلحة تتولى عملية إرشاد شباب وشابات الوطن إلى الفرص الوظيفية المختلفة المتاحة لهم، وتوجيههم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم.

المدارس العسكرية

وقال إن هناك توجها للتوسع بالمدارس العسكرية بمختلف انحاء الدولة مستقبلاً، حيث تتواجد حالياً مدرسة عسكرية في مدينة العين، بالإضافة إلى أخرى في الشارقة من المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان هذه المدارس تقبل الطلبة بعد نهاية المرحلة الاعدادية (الصف التاسع)، حيث يتم اختيار الطلبة المتميزين في هذه المرحلة العمرية والراغبين في الانضمام للمدرسة العسكرية ويجري تأهيلهم بالشكل الأمثل كي يكونوا قادة في المستقبل«.

وأكد أن جناح القوات المسلحة المشاركة في معرض»نجاح«حرص على تعريف شباب الوطن طلبة المدارس والجامعات بالخدمة الوطنية، حيث لوحظ شغف كبير من أبناء الوطن على الالتحاق بالخدمة الوطنية، وحرصهم على تلبية نداء وطنهم المعطاء والانضمام إلى القوات المسلحة مصنع الرجال والأبطال.

أدنوك

من جانبها، أعلنت مجموعة شركات»ادنوك«طرح 3000 وظيفة للمواطنين خلال العام الجاري، حيث قال خليفة جمعة الرميثي مسؤول لجنة توظيف المواطنين في»ادنوك«، إن أدنوك من خلال جناحها المشاركة في المعرض تسعى إلى إطلاع شباب الوطن على الفرص الوظيفية المتاحة لهم وكذلك المنح الدراسية والبعثات الخارجية التي تقدم لهم.

وأوضح أنه على صعيد المنح الدراسية توافر»ادنوك«منحا كاملة في تخصصات الهندسة لأبناء الوطن تشمل الهندسة الميكانيكية والهندسة البحرية والهندسة البترولية، مشيراً إلى أنه لا يوجد سقف محدد للمنح الدراسية التي يتم توفيرها وإنما يتم توفيرها لكل من تنطبق عليه الشروط، علما أن الحاصلين على هذه المنح يحصلون على العديد من الامتيازات طوال مدة دراستهم ويتم تحمل كل التكاليف من دراسة ومعيشة.

15 دولة

وذكر أنه على صعيد البعثات الدراسية في الخارج توافر»ادنوك«بعثات دراسية لأبناء الوطن في حوالي 15 دولة على مستوى العالم في تخصصات علمية ترتكز بالدرجة الأولى على الهندسة، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذه البعثات يحصلون على مكافأة شهرية وامتيازات أخرى ويتم تحمل أيضاً كل التكاليف اللازمة طوال مدة ابتعاثهم.

وذكر أن جناح مجموعة شركات»أدنوك«شهد خلال العام الجاري إقبالاً كبيراً من شباب الوطن سواء طلبة المدارس أو الجامعات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن تحولاً ملحوظاً في توجه الطلبة نحو التخصصات العلمية مقارنة بالنظرة التي كانت سائدة في الفترة الماضية، فالحوافز التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة للطلبة كان لهم دور رئيسي في زيادة إقبالهم على التخصصات العلمية.

وأشار إلى أن مجموعة شركات»أدنوك«تنجح سنوياً في تحقيق نسبة التوطين المستهدفة لديها، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمجالات العلمية طوال مدة دراستهم الجامعية وتحرص على توفير البرامج التأهيلية للخريجين المواطنين، كما يوجد تعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم لتشجيع الطلبة المواطنين منذ مراحل دراستهم الثانوية على الالتحاق بالتخصصات العلمية، واطلاعهم على الفرص الوظيفية العديدة المتاحة أمامهم مع توجههم لهذه التخصصات.

مصدر

وأوضح حمزة كاظم نائب الرئيس للعمليات والشؤون المالية في معهد مصدر، أن عدد طلاب الدراسات العليا في معهد مصدر وصل إلى 466 طالبا منهم 46% من داخل دولة الإمارات، وتعد هذه النسبة من اكبر نسب الدراسات العليا في الدولة، كما حصل المعهد على 6 براءات اختراع في عدد من الابحاث الهندسية المميزة، ويضمن المعهد 96 دكتورا مختصا أي بمعدل 5 باحثين لدى كل دكتور. وكشف كاظم عن توافر 50 وظيفة في معهد مصدر للمواطنين، بهدف زيادة نسبة التوطين التي وصلت الان إلى 55%، ويستقبل المعهد سنويا ما يقارب 2400 طلب من 65 جنسية للالتحاق ضمن المنح الدراسية لبرامج التعليم العالي التي يقدمها المعهد، ويتم اختيار من 100 إلى 150 باحثا من المتقدمين ضمن أعلى المقاييس العالمية.

فرص تدريب

وتقوم جامعة خليفة من خلال جناحها في المعرض بمناقشة فرص التدريب الفريدة التي تقدمها للطلبة من خلال شركائها الاستراتيجيين سواء داخل الدولة أو خارجها، فيما يقوم بعض طلبة الجامعة وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية من خلال الجناح بتقديم معلومات عن المنح المقدمة من عدة مؤسسات حكومية بما في ذلك الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة بترول أبوظبي الوطنية وهيئة تنظيم الاتصالات.

«أبوظبي للتعليم» يعرف الجمهور ببرامجه التدريبية

قال مجلس أبوظبي للتعليم إن مشاركته في»نجاح«تأتي من منطلق حرصه على تقديم أفضل فرص التعليم العالي للطلبة، وتعريف الجمهور والراغبين ببرامج التعليم والتدريب بالمجلس، بالإضافة إلى مشاركة 3 مؤسسات تعليمية تدعم تطور المسيرة التنموية في الإمارة الجامعات والكليات وهي كلية الإمارات للتطوير التربوي، جامعة باريس السوربون أبوظبي، جامعة محمد الخامس، حيث يقوم فريق متخصص من برامج الارشاد الأكاديمي من المجلس والجامعات والكليات المشاركة بالتعريف بالبرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية والرد الفوري على جميع استفساراتهم.

ويقوم المجلس خلال المعرض باطلاع الزوار ببرامج المنح والبعثات الدراسية، فضلاً عن تعريفهم بالجامعات الموصى بها من قبل المجلس للالتحاق ببرامج البكالوريوس في تخصصات توفرها جامعات رائدة داخل وخارج الدولة وتتطلبها عملية النمو والاستدامة في إمارة أبوظبي، وتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

كما ان المجلس في صدد الاعداد للقاء تعريفي للراغبين بالدراسة خارج الدولة عن فوائد التقديم المبكر للجامعات بهدف تعريفهم بكيفية الاعداد الجيد للدراسة في الخارج والحصول على القبول الدراسي في تلك الجامعات.

وسيحظى طلبة الصف الثاني عشر ببرنامج زيارات للمعرض تساعدهم في الحصول على الإرشاد الأكاديمي من مجلس أبوظبي للتعليم ومختلف المؤسسات التعليمية المشاركة ضمن جناح المجلس، حيث يتم تنظيم زيارات مدرسية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة لإطلاع الطلبة على أفضل البرامج التعليمية ومساعدتهم في تحديد أهدافهم المستقبلية واتخاذ القرار المناسب لمستقبلهم الدراسي، كما ستقوم المؤسسات التعليمية المشاركة في جناح المجلس كذلك باستعراض أحدث برامج البكالوريوس والماجستير، وتزويد الجمهور بشكل مباشر أو من خلال الكتيبات بأهم المعلومات المتعلقة بالالتحاق بالجامعات وسنوات الدراسة وغيرها من الأمور التي تهم الطلبة.

ريادة

شهد الصيف الماضي قبول العدد الأكبر من طلب جامعة خليفة في برامج التدريب الدولية مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة»إيرباص«ومركز علوم الطب الجنائي في جامعة غرب أستراليا وشركة»ميتسوبيشي«وشركة»إل جي«، حيث سافر 60 طالبا وطالبة إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيرلندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان للانخراط في برامج تدريب عملية لمدة ستة أسابيع، فيما وفرت بعض المؤسسات فرص عمل تدريبية في مؤسسات صناعية مهمة مثل شركة»أميك فوستر ويلر«البريطانية ومعهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال في واشنطن وشركة»ديل«الألمانية لأنظمة الطيران ومعهد»كايست" الكوري للتكنولوجيا المتقدمة.