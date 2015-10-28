الرئيس المصري يغادر البلاد بعد زيارة ضريح الشيخ زايد

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة عمل للدولة استغرقت يومين.

وقام الرئيس اليوم بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، برفقة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقرأ الجميع الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله "، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته من خير وأعمال جليلة.

وكان في وداع الرئيس لدى مغادرته مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الوداع، معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.