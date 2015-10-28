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الهدوء يسود العملية الانتخابية في ساعتها الأولى بالفيوم

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الهدوء يسود العملية الانتخابية في ساعتها الأولى بالفيوم الهدوء يسود العملية الانتخابية في ساعتها الأولى بالفيوم

تصويت – ارشيفية

ساد الهدوء العملية الانتخابية بدوائر محافظة الفيوم الستة، بعد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ولم تشهد الساعة الأولى من فتح باب الاقتراع إقبالًا من الناخبين، سوى بعض السيدات اللاتي تواجدن للتصويت، وتواجد في فناء المدارس مندوبي المرشحين وأفراد تأمين الجيش والشرطة وبعض الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وأرجع وائل عمران “مواطن” سبب تراجع الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في مرحلة الإعادة إلى عدم ثقة المواطنين في الأسماء المطروحة على الساحة التي دخلت جولة الإعادة وفق رؤيته، مؤكدًا أن المال السياسي لعب دورًا كبيرًا في دخول عدد من المرشحين جولة الإعادة بعدما اعتمدوا على فقر المواطنين ولعبوا على هذه الآفة وهى الفقر، مشيرًا إلى أن هناك غضب يسود بين الشباب خاصة في اختيار القوائم وأن عدد كبير ممن نجحوا في القائمة وجدوا أنفسهم أعضاء مجلس شعب بدون أي مجهود يذكر وأن أغلب من نجحوا في القائمة لا يعرفهم ابناء الفيوم وهو ما وصفه بالأمر الخطير.
> وأضافت هالة السيد “مواطنة” أن تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها وكان يجب أن يكون هناك فرز للعناصر التي رشحت نفسها في البرلمان وعدم قبول الوجوه القديمة التي ساهمت بشكل كبير في قيام ثورة 25 يناير، مؤكدةً أن عودتهم للساحة السياسية متمثلة في مجلس الشعب أمر في منتهى الخطورة ويجب تداركه.

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