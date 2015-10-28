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التحقيق مع رئيس قناة «نايل سبورت» السابق

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التحقيق مع رئيس قناة «نايل سبورت» السابق التحقيق مع رئيس قناة «نايل سبورت» السابق

ماسبيرو – أرشيفية

كتبت: إنجي لطفي

أحالت الشؤون القانونية المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، الشكوي الجماعية المقدمة لـ “عصام الأمير”، من جانب عدد من العاملين ببرنامج ” دوري خارج الأضواء” على قناة النايل سبورت، ضد أحمد شكري رئيس القناة السابق بسبب عدم صرف مستحقات العاملين بالبرنامج عن شهري إبريل ومايو، رغم إذاعة حلقات من البرنامج في هذين الشهرين واستفادة القطاع الاقتصادي من العائد الاعلاني للبرنامج، بحسب ماقاله أحد العاملين في اتصال هاتفي لـ ONA.
> يذكر أن البرنامج تم وقفه منذ شهر يونيو الماضي، ولم يحصل العاملين على مستحقاتهم بالبرنامج عن شهري إبريل ومايو، رغم من إذاعه حلقات من البرنامج في هذين الشهرين واستفادة القطاع الاقتصادي من العائد الاعلاني للبرنامج.

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