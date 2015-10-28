أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر عن الإصابات: أحسنت فعلا أنني لم أشرك أوزيل وسانشيز

Google+ Print
فينجر عن الإصابات: أحسنت فعلا أنني لم أشرك أوزيل وسانشيز فينجر عن الإصابات: أحسنت فعلا أنني لم أشرك أوزيل وسانشيز

أبدى أرسين فينجر مدرب أرسنال رضاه عن الفريق رغم الخسارة أمام شيفيلد يونايتد بثلاثية وتوديع بطولة الكابيتال وان.

فينجر يرى أنه كان حكيما بعدم إشراك ثنائي الفريق أليكسيس سانشيز وميسوت أوزيل في اللقاء.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "علينا أن نتكيف مع قائمة الفريق بشكله الحالي بعد الغيابات الكثيرة، فنحن سنلعب المباراة القادمة ولدينا 6 لاعبين في المنزل بسبب الإصابة".

وكان أرسينال فقد ثنائي لاعبيه أوكس تشامبيرلين وثيو والكوت بسبب الإصابة في النصف ساعة الأولى من اللقاء.

فينجر أتبع "أعتقد أنني كنت محقا حين قررت عدم إشراك سانشيز وأوزيل، فربما كانا سيلحقا بوالكوت وتشامبيرلين في الإصابات".

وأضاف "أعتقد أن خسارتنا الأكبر في مباراة الليلة لم تكن توديع البطولة، إنما خسارة اثنين من لاعبينا الهامين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع