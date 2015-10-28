فينجر عن الإصابات: أحسنت فعلا أنني لم أشرك أوزيل وسانشيز

أبدى أرسين فينجر مدرب أرسنال رضاه عن الفريق رغم الخسارة أمام شيفيلد يونايتد بثلاثية وتوديع بطولة الكابيتال وان.

فينجر يرى أنه كان حكيما بعدم إشراك ثنائي الفريق أليكسيس سانشيز وميسوت أوزيل في اللقاء.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "علينا أن نتكيف مع قائمة الفريق بشكله الحالي بعد الغيابات الكثيرة، فنحن سنلعب المباراة القادمة ولدينا 6 لاعبين في المنزل بسبب الإصابة".

وكان أرسينال فقد ثنائي لاعبيه أوكس تشامبيرلين وثيو والكوت بسبب الإصابة في النصف ساعة الأولى من اللقاء.

فينجر أتبع "أعتقد أنني كنت محقا حين قررت عدم إشراك سانشيز وأوزيل، فربما كانا سيلحقا بوالكوت وتشامبيرلين في الإصابات".

وأضاف "أعتقد أن خسارتنا الأكبر في مباراة الليلة لم تكن توديع البطولة، إنما خسارة اثنين من لاعبينا الهامين".