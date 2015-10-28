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المرور يضبط 687 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 687 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 687 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 687 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 133 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 226 مخالفة مرورية بالقاهرة، و29 مخالفة مرورية بالجيزة، و299 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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