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ضبط صاحب مطحن لتلاعبه فى أوزان الدقيق المدعم بالمنوفية

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ضبط صاحب مطحن لتلاعبه فى أوزان الدقيق المدعم بالمنوفية ضبط صاحب مطحن لتلاعبه فى أوزان الدقيق المدعم بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط صاحب مطحن لقيامه فى التلاعب بأوزان الدقيق المدعم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط صاحب مطحن لقيامه بالتلاعب 240 طن دقيق مدعم عن طريق تعبئة 2400 شيكارة ناقصة فى الوزن، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط صاحب طلمبة رصيف بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لقيامه ببيع 25 ألف لتر سولار فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد من ضبط صاحب طلمبة رصيف بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لقيامه ببيع 25 ألف لتر سولار فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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مصر 365

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