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وصول 250 سيارة و3117 طن كيماويات لموانىء السويس

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وصول 250 سيارة و3117 طن كيماويات لموانىء السويس وصول 250 سيارة و3117 طن كيماويات لموانىء السويس
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة.

أضاف المتحدث الإعلامى لهيئة الموانئ فى بيان له اليوم، أن ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اورينتال و على متنها 3117 طن كيماويات قادمة من الجوبال بالسعودية كما تغادر السفينة ستيلا دى مارى و على متنها 4 الاف طن دقيق معبأ متجهة الى الصومال .

ويشهد ميناء السخنة اليوم استقبال السفينة هانجين ميرلاند و على متنها 1704 حاوية بوزن 34288 طن بضائع عامة قادمة من العقبة كما تغادر السفينة كوتا كابار و على متنها 171 حاوية بوزن 2621 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة .

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 450 راكب و 11 شاحنة و 7 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 394 راكب و 13 شاحنة و 8 سيارة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 780 راكب و 11 سيارة و 2 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 41 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية و على متنها 64 شاحنة و 8 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 804 راكب و21 سيارة و 16 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 97 شاحنة و 11 راكب .

كما وصل إلى ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اورينتال و على متنها 3117 طن كيماويات قادمة من الجوبال بالسعودية ، شهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 167 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة .

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مصر 365