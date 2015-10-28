وصول 250 سيارة و3117 طن كيماويات لموانىء السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة.

أضاف المتحدث الإعلامى لهيئة الموانئ فى بيان له اليوم، أن ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اورينتال و على متنها 3117 طن كيماويات قادمة من الجوبال بالسعودية كما تغادر السفينة ستيلا دى مارى و على متنها 4 الاف طن دقيق معبأ متجهة الى الصومال .

ويشهد ميناء السخنة اليوم استقبال السفينة هانجين ميرلاند و على متنها 1704 حاوية بوزن 34288 طن بضائع عامة قادمة من العقبة كما تغادر السفينة كوتا كابار و على متنها 171 حاوية بوزن 2621 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة .

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 450 راكب و 11 شاحنة و 7 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 394 راكب و 13 شاحنة و 8 سيارة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 780 راكب و 11 سيارة و 2 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 41 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية و على متنها 64 شاحنة و 8 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 804 راكب و21 سيارة و 16 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 97 شاحنة و 11 راكب .

كما وصل إلى ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة اورينتال و على متنها 3117 طن كيماويات قادمة من الجوبال بالسعودية ، شهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 167 راكب و 11 شاحنة و 2 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 47 شاحنة .