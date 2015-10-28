تأمينات مشددة أمام اللجان الانتخابية بالفيوم لإحباط أى محاولات للشغب

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم تأمينات مشددة وتواجد مكثف للقوات الأمنية، حيث تواجدت قوات الشرطة المكلفة بتأمين إجراء جولة الإعادة من الانتخابابات بشكل مكثف أمام اللجان الانتخابية، وانتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة بالشوارع الرئيسية وعلى الطرق المختلفة بالمحافظة.

وتم عمل حواجز مرورية وتحديد حرم للطريق أمام اللجان الانتخابية، حيث تقوم قوات التأمين بالانتشار والتحقق من أية اشتباهات حول اللجان.

فى نفس السياق، شهدت بداية اليوم الثانى من جولة الإعادة الانتخابات بمحافظة الفيوم إقبالا ضعيفا، من قبل الناخبين، فيما ظهرت عدد من اللجان خاوية تماما من الناخبين.

كانت المؤشرات غير الرسمية للإقبال أمس الثلاثاء فى اليوم الأول لجولة الإعادة لم تتجاوز نسبة الـ10% من عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد اللجان بالمحافظة 847 لجنة موزعة على 338 مقرا انتخابيا ومقيد أمامها 1.695.277 مليون ناخب من إجمالى عدد السكان البالغ ثلاثة ملايين و170 ألفا و150 نسمة ويتنافس 30 مرشحا بمحافظة الفيوم يتنافسون على 15 مقعدا مخصصة لـ6 دوائر انتخابية بالمحافظة.

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