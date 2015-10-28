التموين : 3 مليار و82 مليون جنيه إيرادات شركات الزيوت خلال عام 2015

بلغ إجمالي إيرادات شركات الزيوت السبع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام المالي 2014 – 2015 حوالي 3 مليار و82 مليون جنيه مقابل مليار و703 جنيه إيرادات العام السابق بنسبة تطور في الإيرادات بلغ 180%، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ هذه الشركات لم تحققه من قبل جاء نتيجة خطط التطوير والتحديث التي تم تنفيذها من تحديث خطوط الإنتاج وأسلوب التعبئة والتغليف وتحسين جودة الزيوت التي أدت إلى تعاظم مبيعاتها.

> أعلن ذلك الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه مع رؤساء شركات طنطا للزيوت والصابون والإسكندرية للزيوت وأبو الهول للزيوت والزيوت المستخلصة والنيل للزيوت ومصر للزيوت والمصرية للنشا والخميرة لتقيم أعمال هذه الشركات خلال الفترة الماضية والذي شهدته أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد حسنين، والدكتور أمجد القاضي، وأحمد كمال أعضاء الشركة القابضة وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومعاوني وقيادات وزارة التموين.

> وأضاف، أن شركة طنطا للزيوت والصابون حققت إيرادات 607 مليون جنيه مقابل 319 مليون جنيه العام الماضي، والإسكندرية للزيوت والصابون حققت 645 مليون جنيه مقابل 321 مليون جنيه العام السابق، وأبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات حققت 680 مليون جنيه مقابل 173 مليون جنيه العام الماضي، والزيوت المستخلصة حققت 611 مليون جنيه مقابل 288 مليون جنيه العام الماضي، والنيل للزيوت 516 مليون جنيه مقابل 320 مليون جنيه العام السابق ومصر للزيوت حققت 247 مليون جنيه مقابل 207 مليون جنيه العام الماضي والمصرية للنشا والخميرة حققت 77 مليون جنيه مقابل 76 العام الماضي.

وقال أن الايرادات في الربع الاول من العام المالي الحالي 2015 – 2016 حتي يوم 30 من شهر سبتمبر الماضي لهذه الشركات بلغ 950 مليون جنيه مشيرا الي أن شركة الاسكندرية للزيوت والصابون حققت أرباحا خلال الربع الاول من العام المالي الحالي وهو 3 شهور بلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه وهي أرباح لم تحققها الشركة من قبل وأكثر من إجمالي أرباح هذه الشركة خلال 6 سنوات سابقة.

> وأضاف أن شركات الزيوت تحولت من شركات خاسرة الي شركات رابحة خلال هذه الفترة مؤكدا أن المؤشرات المالية خلال العام المالي الحالي تشير الي أن هذه الشركات سوف تحقق إيرادات وأرباح كبيرة خاصة بعد توفير خامات الزيوت الجيدة لها وتحديث المصانع والالات لزيادة طاقة الانتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف.

وأكد أنه يتم حاليا مراجعة شهرية للمراكز المالية لكل شركات القابضة الغذائية لمتابعة خطط التطوير وتحليل أرقام المبيعات أولا بأول وتلافي أي معوقات في بدايتها والعمل علي حلها لزيادة المبيعات وتعاظم الايرادات والأرباح.