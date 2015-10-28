إصابة 4 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة بالمطرية

سيطرت قوات الأمن بقسم شرطة المطرية على مشاجرة بالأسلحة النارية بين 14 شخصا بمنطقة خرطة الدغايدة بسبب معاكسة فتاة، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة.

ونشبت مشاجرة بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة خرطة الدغايدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان وتم ضبط طرفى المشاجرة، وهم طرف أول "محمود.م.س" 24 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد من الطلقات و"محمد.ح.م" 58 سنة مزارع ومقيم دائرة القسم و"محمد.ح.ح" 23 سنة عامل و"حسين.م.ح" 27 سنة عامل و"محمد.أ.ا" 16 سنة طالب و"مجدى.س.أ" 48 سنة مزارع و"محسن.ح.م"47 سنة موظف و"أشرف.ح.أ" 44 سنة موظف.

وطرف ثانى للمشاجرة "يوسف.ح.ى" 30 سنة موظف مصاب بجرح قطعى بالرقبة وتم نقله لمستشفى و"سيد.ن.ص" 24 سنة محام مصاب بجرح قطى بالوجه و"محمد,ص.س" 23 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالوجه و شقيقه / نبيل 47 سنة موظف ومقيم دائرة القسم و"طه.ح.ى" 23 سنة طالب و"سيد.د.س" 32 سنة كهربائى.

بمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتشاجر فيما بينهم بسبب معاكسة نجل المتهم الثانى عشر "صلاح.ن.ص" 16 سنة طالب لابنة المتهم الثامن فحدثت مشادة كلامية بين عائليتهما تطورت لمشاجرة تدخل فيها باقى الطرفين وتعدوا خلالها على بعضهم البعض، وأطلق خلالها الأول عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته نتج عنه إصابة نجلته "نورا.ع.س"20 سنة طالبة ومقيم بذات العنوان "مصابة برش خرطوش بالقدم اليمنى " تم نقلها لمستشفى المطرية التعليمى تصادف مرورها بمكان الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.